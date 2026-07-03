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19:20, 3 июля 2026Забота о себе

Диетолог назвала лучшие варианты завтрака

Диетолог Дианова посоветовала есть на завтрак творог и яйца
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ametist_Studio / Shutterstock / Fotodom

Готовые завтраки, в частности хлопья, содержат слишком много сахара и мало пользы, поэтому диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с RT назвала полезную альтернативу такой пище.

Так, для первого приема еды за день, по ее словам, следует выбирать продукты из цельного зерна (цельнозерновая пшеница, овес) с содержанием клетчатки не менее трех граммов на порцию и коротким составом. Эксперт подчеркнула, что в идеале это должны быть только злаки.

«Лучший способ — готовить их с молоком, натуральным йогуртом или кефиром и обязательно добавлять источник белка и жиров: орехи, семена льна или чиа, ложку арахисовой пасты», — добавила она.

Кроме того, следует включить в рацион каши долгой варки, домашнюю гранолу, творог, яйца и цельнозерновые тосты.

Ранее физиотерапевт и персональный тренер Крис Диас заявила, что яичница-болтунья с хлебом и авокадо на завтрак обеспечат энергией на весь день.

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