Москвичей предупредили о дождях с грозой

Гидрометцентр: 13 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза

В понедельник, 13 июля, в Москве ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможна гроза, предупредили жителей столицы синоптики Гидрометцентра России.

Днем воздух в мегаполисе прогреется до плюс 20-22 градусов Цельсия. В ночь на вторник, 14 июля, столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. В области метеорологи ожидают плюс 19-24 градуса днем и до плюс 18 — ночью.

При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В некоторых районах может пройти гроза — во время нее порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что погода в Москве останется неустойчивой до конца июля. Как разъяснил метеоролог, на данный момент основная жара приходится на Западную Европу и Западную Сибирь. Русская же равнина находится между двумя центрами жаркой погоды, оставаясь при этом под воздействием циклонической ложбины, которая притягивает к себе циклоны то с севера, то с юга.