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00:41, 5 августа 2026 (обновлено: 00:42, 5 августа 2026)Бывший СССР

Киев атаковали «Цирконы»

RusVesna: Киев атаковали «Цирконы»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинскую столицу атаковали более десяти «Цирконов», в городе раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Уже 12 баллистических и гиперзвуковых "Цирконов" были выпущены в первой волне по столице Украины, гремят новые взрывы. (...) Пуски продолжаются с разных направлений», — говорится в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил о работе сил противовоздушной обороны (ПВО), а также о ракетной атаке на столицу и область.

Ранее в Киеве прогремели взрывы. В какой части города были слышны взрывы, не уточняется. Информация о пострадавших и возможных разрушениях в настоящий момент отсутствует.

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