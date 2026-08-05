На Западе заявили о скорой победе России после одного события

Журналист Христофору назвал блокировку Россией портов катастрофой для Украины

Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла колоссальный ущерб украинской экономике. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, это имеет множество последствий — не только экономических, но также военных и социальных. В результате блокирования портов Украина фактически превратилась в государство без выхода к морю, добавил Христофору.

Журналист также выразил уверенность в скорой победе России. «Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. (...) Как только она возьмет Славянск и Краматорск, а я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100 процентов окажется под контролем России», — резюмировал он.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что удары Вооруженных сил России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения.