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04:45, 5 августа 2026 (обновлено: 04:47, 5 августа 2026)Интернет и СМИ

На Западе заявили о скорой победе России после одного события

Журналист Христофору назвал блокировку Россией портов катастрофой для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла колоссальный ущерб украинской экономике. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, это имеет множество последствий — не только экономических, но также военных и социальных. В результате блокирования портов Украина фактически превратилась в государство без выхода к морю, добавил Христофору.

Журналист также выразил уверенность в скорой победе России. «Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. (...) Как только она возьмет Славянск и Краматорск, а я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100 процентов окажется под контролем России», — резюмировал он.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что удары Вооруженных сил России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения.

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