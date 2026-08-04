Москалькова назвала атаку ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке актом неоправданной агрессии

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Архипо-Осиповке — это акт неоправданной, жестокой агрессии, направленной против мирных граждан. Так произошедшее прокомментировала научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА им. О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

«Удар по мирному пляжу, по отдыхающим семьям — это акт ничем не оправданной, жестокой агрессии против простых гражданских людей. Гибель людей, а особенно совсем маленьких детей — невосполнимая утрата и горе», — сказала она.

Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, она поблагодарила медиков, спасателей и всех неравнодушных людей, которые начали оказывать помощь в первые минуты после атаки.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов Вооруженных сил Украины по Геленджику, заявила, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.