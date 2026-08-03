Лантратова отреагировала на удар ВСУ по Геленджику

Омбудсмен Лантратова об атаке на Геленджик: Мир должен знать правду о преступлениях Киева

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику, заявила, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве. Реакцию омбудсмена на ситуацию приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что сотрудники ее аппарата фиксируют все факты, связанные и с другими преступлениями украинской стороны.

Лантратова отметила, что находится на связи с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае Сергеем Мышаком и при необходимости окажет всю необходимую помощь людям, которых затронула трагедия.

По последней информации, жертвами удара ВСУ в Краснодарском крае стали семь человек. Еще более 40 граждан получили травмы, 21 человеку потребовалась госпитализация.

Об ударе по Геленджику сообщили 3 августа. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка.