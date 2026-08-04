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07:46, 4 августа 2026 (обновлено: 08:14, 4 августа 2026)Мир

Украину обвинили в неразумном поведении из-за ситуации с Польшей

Аналитик Мюррей: Украина ведет себя неразумно, ссорясь с Польшей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что Украина ведет себя крайне неразумно, ссорясь в текущих условиях с союзниками. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мюррей отметил, что решение Украины отказаться от связей с Польшей выглядит глупо. «Поскольку Украина теряет доступ к Черному морю, ее решение оттолкнуть Польшу, прославляя украинские нацистские военные части времен Второй мировой войны, выглядит еще более глупым», — указал аналитик.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что героизация УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) стала роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. При этом глава ведомства подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

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