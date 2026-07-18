Орбан заявил о начале произвола в Венгрии

Орбан: Отстранение президента Шуйока означает начало произвола Мадьяра

Отстранение от власти президента Венгрии Тамаша Шуйока означает начало произвола со стороны новых властей страны и премьер-министра Петера Мадьяра. Об этом предупредил бывший премьер Венгрии Виктор Орбан в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня пала последняя преграда. Правительственный произвол больше не угроза, а реальность. Если такое можно сделать с президентом республики, то завтра никто не будет чувствовать себя в безопасности. Боже, храни Венгрию!» — написал политик.

Ранее Шуйок одобрил 17-ю поправку к конституции страны, предусматривающую его отстранение от должности.