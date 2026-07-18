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19:39, 18 июля 2026Бывший СССР

В Раде начали собирать подписи за отставку Сырского

Депутаты Рады захотели направить Зеленскому запрос об отставке Сырского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

В Верховной раде Украины начали собирать подписи под обращением к Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк, пишет «Политика Страны».

По словам Железняка, для направления официального запроса необходимо не менее 226 подписей народных депутатов. В обращении предлагается рассмотреть возможность отставки Сырского и назначения нового главнокомандующего, руководствуясь критериями профессиональной эффективности.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский рассматривает такой сценарий на фоне протестов после кадровых перестановок в украинском правительстве. По информации издания, президент планировал обсудить ситуацию и возможных кандидатов на пост главкома с военным руководством.

В то же время украинское издание «Страна.ua» ранее писало, что увольнение Сырского может оказаться для Зеленского политически сложным решением. Авторы публикации отмечали, что действующий главком не имеет собственных политических амбиций и считается удобной фигурой для президента с точки зрения контроля над армией.

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