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15:09, 18 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского на Сырского

FT: Зеленский рассматривает увольнение Сырского на фоне протестов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за усиливающихся протестов после отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», — сказано в публикации.

При этом, по данным издания, в субботу-воскресенье, 18-19 июля, Зеленский намерен провести совещание с военным руководством, чтобы оценить ситуацию на фронте и обсудить возможных кандидатов на должность главнокомандующего. Одним из требований к потенциальному преемнику Сырского называется обеспечение плавной передачи командования без вреда обороне.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Комментируя уход с поста, Федоров признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

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