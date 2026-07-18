Раскрыта истинная причина сомнений Зеленского в отставке Сырского

«Страна.ua»: Зеленский не отправит в отставку Сырского из-за страха утратить власть

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет принять решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за страха утратить власть. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если оценивать Сырского с политической точки зрения, то он максимально удобен для Зеленского. Особенно на фоне своего предшественника [Валерия] Залужного, который, еще будучи главкомом, стал фактически политической фигурой», — говорится в материале.

Уточняется, что Сырский не имеет политических амбиций. Более того, его популярность в обществе и армии невысока. При этом он эффективно выполняет приказы Зеленского.

Отмечается, что президент Украины держит армию под жестким контролем через Сырского. Издание подчеркивает, что в случае отставки действующего главнокомандующего ВСУ Зеленский столкнется с крайне тяжелыми последствиями.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что Владимир Зеленский будет работать с тем командованием ВСУ, которое ему навяжет Запад. По его словам, в случае заинтересованности Запада в замене Сырского решение о его увольнении уже было бы принято.