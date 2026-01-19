Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:39, 19 января 2026Силовые структуры

Россиянин отправился в колонию строгого режима за нанесение антироссийских надписей

В Самарской области суд приговорил мужчину к 10 годам по делу о госизмене
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Самарской области суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, россиянин хотел стать частью террористических организаций, воюющих на стороне Украины. Для этого он связался с украинской спецслужбой и стал выполнять их задания. В июне 2024 года в Самарской области мужчина нанес в людных местах антироссийские надписи, чтобы создать панику среди населения. Правоохранители также установили, что мужчина хотел передать Киеву координаты нефтехранилищ, чтобы по ним были нанесены удары.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет в колонии строгого режим. Его признали виновным по статье по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело бывшего сотрудника украинской полиции, обвиненного в причастности к нанесению ракетно-бомбовых ударов по Херсону в сентябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Госдолг Украины резко вырос

    Адвокат покупательницы квартиры Долиной рассказала о переселении Лурье

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok