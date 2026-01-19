Россиянин отправился в колонию строгого режима за нанесение антироссийских надписей

В Самарской области суд приговорил мужчину к 10 годам по делу о госизмене

В Самарской области суд приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, россиянин хотел стать частью террористических организаций, воюющих на стороне Украины. Для этого он связался с украинской спецслужбой и стал выполнять их задания. В июне 2024 года в Самарской области мужчина нанес в людных местах антироссийские надписи, чтобы создать панику среди населения. Правоохранители также установили, что мужчина хотел передать Киеву координаты нефтехранилищ, чтобы по ним были нанесены удары.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет в колонии строгого режим. Его признали виновным по статье по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

