15:47, 14 января 2026

Полицейский оказался наводчиком ракетно-бомбовых ударов по Херсону

Экс-полицейского Великосельского судят за передачу ВСУ координат ВС РФ в Херсоне
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело бывшего сотрудника украинской полиции Евгения Великосельского, обвиненного в причастности к нанесению ракетно-бомбовых ударов по Херсону в сентябре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

По версии следствия, украинский полицейский, проживавший в Херсонской области, сотрудничал с ВСУ. В 2022 году он передал координаты дислоцированных на территории региона военнослужащих Вооруженных сил России.

2 сентября 2022 года ВСУ обстреляли гражданские объекты в Херсоне. Жертвами стали два человека, еще 28 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что 17-летний юноша из Мариуполя связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер и передал координаты месторасположения российских военных. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

