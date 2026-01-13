Подросток из Мариуполя рассказал о своем желании помочь Родине и попал на видео ФСБ

ФСБ показала видео задержания и признания подростка из Мариуполя в госизмене

Подросток из Мариуполя, подозреваемый в госизмене, связался с Главным управлением разведки Минобороны Украины через мессенджер. Об этом он рассказал на оперативном видео ФСБ, опубликованном ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые задержали юношу у автомобиля. Он говорит, что хотел помочь Родине, откликнулся на соответствующее сообщение в Telegram, после чего с ним связалась украинская спецслужба. По указанию куратора юноша передал координаты месторасположения российских военных.

В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).