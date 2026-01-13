Реклама

09:52, 13 января 2026

ФСБ задержала подростка за работу на военную разведку другого государства

В Мариуполе ФСБ задержала подростка за работу на военную разведку Украины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Мариуполе сотрудники УФСБ задержали 17-летнего местного жителя за работу на военную разведку Украины. Об этом пишет ТАСС.

Несовершеннолетний проходит подозреваемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, подросток собирал для военной разведки Украины информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил России. Общался задержанный с представителем украинской разведки через мессенджер.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудят женщину, снимавшую российскую военную технику.

