Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 12 января 2026Силовые структуры

Отправившая видео военной техники россиянка пойдет под суд

В Крыму осудят женщину, снимавшую российскую военную технику
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Крыму осудят женщину, снимавшую российскую военную технику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, жительница Московской области, являясь противницей специальной военной операции (СВО), установила контакт с представителем украинской службы безопасности и высказала желание оказать им помощь в деятельности против безопасности России.

В феврале 2024 года по указанию куратора она сняла стоянку российской бронетехники и через одну из социальных сетей отправила видео представителю иностранного государства.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли ее противоправную деятельность. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что готовивший нападение на сотрудников российской полиции мужчина выслушал приговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Блэкаут накрыл крупный российский город после удара ВСУ. Без света остались полмиллиона человек. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Стало известно о загадочной смерти сотрудника посольства России на Кипре

    Россиянина наказали из-за понравившихся ему чулков со свастикой

    Врач подсказал простые способы справиться с простудой

    Нападением бешеной рыси на российскую школьницу занялись следователи

    Ушедший из России автогигант заявил о падении продаж

    Женщина подавилась стейком и попала в больницу со сломанными ребрами и сотрясением мозга

    Названа ключевая особенность российских «Черных дыр»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok