Готовивший нападение на сотрудников российской полиции мужчина выслушал приговор

В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 19 годам за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к 19 годам за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 208 («Организация незаконного вооруженного формирования»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»), и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.

По данным агентства, житель Тюменской области в мае 2022 года готовил нападение на сотрудников полиции в Дагестанских Огнях. Он являлся сторонником «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация), мужчина планировал прейти на нелегальное положение и совершать теракты в территории Дагестана.

Сотрудники ФСБ задержали его недалеко от населенного пункта, при досмотре была изъята граната Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45.

Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе.