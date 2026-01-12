Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 12 января 2026Силовые структуры

Появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе

В Пермском крае задержание готовившего теракт попало на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Пермском крае задержание готовившего теракт попало на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Подготовка к теракту») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ врываются в жилище подозреваемого. При обыске были обнаружены бутылки и пакеты с различными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Также два баллона из под огнетушителей и несколько переделанных сотовых телефонов.

Мужчина рассказал, что телефонные мошенники убедили его перевести на «безопасные счета» 350 тысяч рублей. После ему позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, и убедили изготовить самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. За это ему обещали оказать содействие в возврате денег.

Ранее сообщалось, что появились подробности о подготовке теракта в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экономика России вплотную приблизилась к стагнации. Что ждет россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Врач призвал россиян не мыть мясо

    В Москве прошел «вразумляющий женщин» молебен против абортов

    МИД Китая выступил с предупреждением к США из-за Гренландии

    Сийярто рассказал о стоящей на коленях Европе

    Упрощенный порядок ввоза электроники в Россию продлили

    Появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе

    Российский дрон «Князь Вещий Олег» запустили в серию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok