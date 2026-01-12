Появилось видео с места задержания готовившего теракт в российском регионе

В Пермском крае задержание готовившего теракт попало на видео

В Пермском крае задержание готовившего теракт попало на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 205 («Подготовка к теракту») УК РФ.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ врываются в жилище подозреваемого. При обыске были обнаружены бутылки и пакеты с различными компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Также два баллона из под огнетушителей и несколько переделанных сотовых телефонов.

Мужчина рассказал, что телефонные мошенники убедили его перевести на «безопасные счета» 350 тысяч рублей. После ему позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, и убедили изготовить самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. За это ему обещали оказать содействие в возврате денег.

