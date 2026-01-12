Появились подробности о подготовке теракта в российском регионе

В Пермском крае ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по указанию аферистов

В Пермском крае сотрудники УФСБ задержали россиянина 1972 года рождения за подготовку теракта по указанию аферистов. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина рассказал, что телефонные мошенники убедили его перевести на «безопасные счета» 350 тысяч рублей. После ему позвонили аферисты, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, и убедили изготовить самодельное взрывное устройство якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры региона. За это ему обещали оказаться содействия в возврате денег.

Дома у задержанного нашли 10 килограмм взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств и веб-камеру для наблюдения за объектом. В отношении мужчины возбудили дело по четырем статьям, среди которых 30, 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

