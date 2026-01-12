В России готовили теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Теракт готовился на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. По подозрению в его подготовке задержан 53-летний россиянин. Предварительно, он действовал по указанию мошенников.

Следствие полагает, что злоумышленники вынудили мужчину перевести 350 тысяч рублей на безопасные счета, а затем под видом силовиков попросили изготовить бомбу для антитеррористической деятельности. По месту его жительства нашли десять килограммов взрывчатых веществ, компоненты для взрывного устройства и веб-камеру для наблюдения за мостом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Решается вопрос о возбуждении дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор по делу о содействии терроризму, по которому проходит бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Женщина отправится в колонию на 21 год.