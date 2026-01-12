Реклама

Силовые структуры
09:51, 12 января 2026Силовые структуры

«Самая красивая террористка» отправится в колонию на десятки лет

Военный суд признал законным 21-летний приговор чиновницы-террористки Шинкарук
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор по делу о содействии терроризму, по которому проходит бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Жалобы белгородской экс-чиновницы и ее сообщника на приговор отклонили. Решение суда вступило в законную силу.

Свой приговор Шинкарук заслушала в декабре 2024 года. 2-й Западный окружной военный суд отправил ее в колонию на 21 год, признав виновной по семи уголовным статьям. Среди них — 30, 205 («Покушение на теракт»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ.

Как установил суд, экс-чиновница вместе с сообщником — слесарем Александром Холодковым (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) — оказывала содействие кураторам с Украины. Злоумышленники занимались перемещением взрывчатых веществ, а также передачей денег для подготовки теракта. Сама же Шинкарук настаивала на своей невиновности. Она утверждала, что передавала деньги по просьбе мужа и не хотела совершить преступление.

Baza называла осужденную экс-чиновницу «самой красивой террористкой».

