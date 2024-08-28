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07:18, 28 августа 2024Силовые структуры

Бывшую российскую чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Украины

Белгородскую экс-чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу с Украины

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России. По данным правоохранителей, они занимались перемещением взрывных веществ в тайники, а также передачей денег (около 500 тысяч рублей) для подготовки теракта.

Для связи с кураторами с Украины злоумышленники использовали мессенджеры Signal и Telegram. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной группой, участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору и к незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Второй Западный окружной военый суд уже приступил к рассмотрению дела.

Шинкарук свою вину не признала. Бывшая чиновница заявила суду, что передавала деньги по просьбе своего мужа и не собиралась совершать теракт. Холодков тоже отказался признавать вину — его арестовали еще в 2022 году. Изначально ему вменяли незаконный оборот взрывчатых веществ, но позже по результатам расследования мужчине предъявили обвинения по пяти эпизодам террористической направленности.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация), готовившего теракт. Целью мог стать военкомат на северо-западе столицы.

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      Марина Совина
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