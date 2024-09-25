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16:47, 25 сентября 2024Силовые структуры

Экс-чиновницу из российского региона и ее сообщника внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес белгородскую чиновницу Шинкарук в список террористов
Начало событий в новости Бывшую российскую чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Украины

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов белгородскую экс-чиновницу Викторию Шинкарук (выполняет функции иноагента в России) и ее сообщника Александра Холодкова, обвиняемых в содействии террористической деятельности в интересах их кураторов с Украины. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

На сайте сказано: «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области» и «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

Ранее сообщалось о том, что бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России. По данным правоохранителей, они занимались перемещением взрывных веществ в тайники, а также передачей денег — около 500 тысяч рублей для подготовки теракта.

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      Анна Габай
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