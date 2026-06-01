В Европе оценили идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС

Глава «Европейской народной партии» поддержал идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС

Председатель «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер поддержал инициативу канцлера Фридриха Мерца об особом статусе Украины в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на его интервью медиагруппе Funke.

Вебер охарактеризовал предложение об особом статусе Украины как «креативную и позитивную». По его словам, страна с опытной армией и оборонными технологиями может стать активом в сфере безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи немецкого канцлера Фридриха Мерца по Украине. Политик предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.