На Сахалине спасли выживавшего девять дней в тайге 79-летнего рыбака

На Сахалине нашли живым 79-летнего рыбака, который девять дней блуждал по лесу

На Сахалине благополучно завершились поиски 79-летнего рыбака, который почти полторы недели не мог выбраться из леса. Все это время мужчина самостоятельно пытался найти дорогу, буквально прорубая себе путь через густые заросли. Об этом сообщает МЧС Сахалинской области во «ВКонтакте».

Пенсионер пропал 6 июля в районе села Пильво. К поискам подключились спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова, сотрудники полиции, представители рыбоохраны, родственники и местные жители. После повторного обследования местности поисковые группы изменили маршрут. В итоге обессиленного мужчину обнаружили на левом берегу реки Пилевка примерно в километре от места, где он оставил автомобиль.

Первыми рыбака заметили его соседи Василий и Николай, которые добровольно присоединились к поисковой операции.

Спасателям пришлось эвакуировать пенсионера через труднопроходимый участок леса. Затем его передали медикам для оказания необходимой помощи.

Сын спасенного мужчины Владимир Жиляков поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. «Спасибо всем большое за чудесное спасение нашего папы. Дай Бог вам всем здоровья, ребята, и долгих лет жизни», — сказал он.

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