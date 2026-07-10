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18:01, 10 июля 2026Моя страна

14-летний подросток спас тонувшего в реке ребенка в российском регионе

14-летний подросток спас тонувшего в реке Шумунда ребенка в Забайкалье
Алина Черненко

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Забайкалье 14-летний подросток спас 10-летнего ребенка, тонувшего в реке Шумунда. Об этом написал губернатор российского региона Александр Осипов в MAX.

Во время купания один из мальчиков, Егор Афанасьев, застрял ногами в иле и начал уходить под воду. Его вытащил на берег Илья Шеломенцев. Семья спасенного ребенка поблагодарила Илью за готовность прийти на помощь, а его родителей — за достойное воспитание.

Подросток с четырех лет занимается дзюдо. Сейчас он закончил седьмой класс. «За храбрость и неравнодушие представил Илью к краевой награде», — написал губернатор.

В июне в Тверской области 11-летний и 13-летний мальчики спасли жизнь тонувшему другу. Мальчик плавал и внезапно начал уходить под воду.

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