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16:12, 15 июня 2026Моя страна

В Тверской области 11-летний и 13-летний мальчики спасли жизнь тонувшему другу

В Удомле двое подростков представлены к наградам за спасение тонувшего друга
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Edijs K / Shutterstock / Fotodom

Подростки, спасшие тонувшего друга в Тверской области, будут представлены к наградам. Об этом на своей странице в мессенджере МАХ сообщил глава Тверской области Виталий Королев.

Трагический случай едва не произошел у озера Песьво в городе Удомля. Мальчик плавал и внезапно начал тонуть и уходить под воду. Заметив это, 11-летний Георгий Семенов не растерялся и бросился к другу. Когда он вытащил его на берег, 13-летний Артем Сорокин приступил к оказанию первой помощи и продолжал реанимировать пострадавшего до самого прибытия скорой помощи.

Благодаря решительным и слаженным действиям школьников мальчика удалось спасти. Губернатор Королев подчеркнул, что проблема безопасности на водоемах для региона по-прежнему остра: несмотря на все предупреждения спасательных служб, в купальный сезон несчастные случаи происходят регулярно. Он также сообщил, что Георгий и Артем будут представлены к наградам за спасение друга.

Ранее сообщалось, что в Ужуре, Красноярский край, двое подростков спасли молодую маму и двух ее маленьких детей из пожара. 12-летний и 14-летний мальчики разбудили женщину и помогли вытащить детей из горящего здания.

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