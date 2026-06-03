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18:16, 3 июня 2026Моя страна

Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

В Красноярском крае двое подростков спасли от огня женщину и двух маленьких детей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Ужуре, Красноярский край, двое подростков спасли молодую маму и двух ее маленьких детей из пожара. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.

Пожар начался днем, 2 июня. Женщина спала в комнате вместе с полугодовалым младенцем и его двухлетним братом, а на веранде в это время работали стиральная машинка и светильник. Проводка не выдержала нагрузки, произошло короткое замыкание, и на веранде началось возгорание. Дым и огонь заметили соседи.

Пока очевидцы вызывали пожарных, двое мальчиков — 12 и 14 лет — бросились к дому. Они оббежали строение снаружи и начали изо всех сил барабанить в окно. Женщина проснулась от стука и увидела, что дверь в комнату уже горит. Она изнутри разбила стекло и передала подросткам шестимесячного младенца, затем — двухлетнего сына, который не хотел вылезать.

Сама хозяйка смогла выбраться наружу не сразу — она была в доме около десяти минут, прежде чем покинуть объятую пламенем комнату. Когда ей наконец это удалось, на месте уже работали пожарные расчеты. К тому моменту огонь охватил 84 квадратных метра. Два экипажа потушили пожар. Никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае 17-летний студент Кирилл Царулица спас двух маленьких детей из охваченного пламенем дома. За свой поступок юноша был представлен к награде размером миллион рублей.

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