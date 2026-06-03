17-летний россиянин спас детей из пожара и получил награду размером миллион рублей

В Красноярском крае 17-летний студент Кирилл Царулица спас двух маленьких детей из охваченного пламенем дома. За свой поступок юноша был представлен к награде размером миллион рублей, передает RT.

Пожар произошел 14 мая. Отмечается, что Кирилл вместе с мамой заметил дым, который шел из соседнего дома. Пока женщина вызывала экстренные службы, молодой человек бросился в здание. Войти через дверь не удалось, поэтому студент забрался в дом через открытое кухонное окно. Внутри находились двое маленьких детей, которые оказались отрезаны от выхода. Кирилл услышал их крики и вывел малышей из задымленного помещения.

«Я открыл окно и подозвал детей. Они маленькие, не понимали, что делать. У меня, слава богу, голос звонкий. Они на шум шли, я их доставал», — рассказывал он позже.

После спасения детей юноша пытался самостоятельно справиться с источником задымления до приезда пожарных. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание и помогли людям покинуть дом.

Как выяснилось позже, причиной происшествия стала детская шалость. Оставшись без присмотра, дети включили электроплиту, на которой лежало полотенце.

Сам Кирилл надышался дымом и на следующий день был госпитализирован с отравлением угарным газом. После выписки ему вручили благодарственное письмо в полиции. Кроме того, поступок студента отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она решила вручить Кириллу премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

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