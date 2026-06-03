ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:46, 3 июня 2026Моя страна

17-летний россиянин спас детей из пожара и получил награду

17-летний россиянин спас детей из пожара и получил награду размером миллион рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае 17-летний студент Кирилл Царулица спас двух маленьких детей из охваченного пламенем дома. За свой поступок юноша был представлен к награде размером миллион рублей, передает RT.

Пожар произошел 14 мая. Отмечается, что Кирилл вместе с мамой заметил дым, который шел из соседнего дома. Пока женщина вызывала экстренные службы, молодой человек бросился в здание. Войти через дверь не удалось, поэтому студент забрался в дом через открытое кухонное окно. Внутри находились двое маленьких детей, которые оказались отрезаны от выхода. Кирилл услышал их крики и вывел малышей из задымленного помещения.

«Я открыл окно и подозвал детей. Они маленькие, не понимали, что делать. У меня, слава богу, голос звонкий. Они на шум шли, я их доставал», — рассказывал он позже.

После спасения детей юноша пытался самостоятельно справиться с источником задымления до приезда пожарных. Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание и помогли людям покинуть дом.

Как выяснилось позже, причиной происшествия стала детская шалость. Оставшись без присмотра, дети включили электроплиту, на которой лежало полотенце.

Сам Кирилл надышался дымом и на следующий день был госпитализирован с отравлением угарным газом. После выписки ему вручили благодарственное письмо в полиции. Кроме того, поступок студента отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она решила вручить Кириллу премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что двое врачей из Новосибирска спасли жизнь пассажиру самолета, страдающему бронхиальной астмой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД заявили о давлении США на Россию

    Зеленский сменил заместителя командующего Нацгвардией

    Голубь мира отказался взлетать с рук премьера Армении

    Назван способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России

    В Минфине высказались о сроках введения акциза на импортную сталь

    В России высказались о реакции Красного Креста на увиденное в Старобельске

    Священник назвал неожиданную причину переезда в Москву

    Aurus представил две новые модели и кабриолет в Петербурге

    Трамп назвал себя причиной существования Израиля

    Власть над водой призвали не давать богачам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok