Рекордная жара обрушилась на европейскую страну

В Австрии воздух прогрелся до плюс 41 градуса, установлен новый температурный рекорд

Во вторник, 4 августа, на Австрию обрушилась рекордная жара. Воздух в европейской стране прогрелся до плюс 41 градуса Цельсия — это стало новым температурным рекордом, сообщает Kronen Zeitung.

Прежний максимум для этого дня — плюс 40,5 градуса Цельсия, уточняют в издании. Из-за погодных условий в восточной части страны ввели наивысший — красный — уровень погодной опасности. Экстремальная жара только усугубила лесной пожар, который вспыхнул в федеральной земле Бургенланд.

Ранее сообщалось, что температурные рекорды в этот день зафиксировали сразу в двух европейских столицах. До рекордных показателей температура поднялась в Братиславе — там столбики термометров достигли отметки в плюс 39,9 градуса. Небывалая жара установилась также в Вене, находящейся в 60 километрах от словацкой столицы, — там воздух прогрелся до рекордных плюс 40,1 градуса. При этом до конца недели температура в этих городах может подняться еще выше, спрогнозировали синоптики.