Президент Филиппин приказал простреливать вагины протестующим

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал солдатам простреливать вагины протестующих женщин. Об этом сообщает Cocounut Manila в понедельник, 12 февраля.

«Скажите солдатам: новый приказ (...). Мы не будем вас убивать. Мы будем простреливать вам вагины. (...) Без них вы станете бесполезными», — заявил президент на встрече с представителями Новой народной армии — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин.

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Полный текст речи, переведенный на английский, опубликован на сайте президентского управления по связям с общественностью. Однако слова, обозначающие женские половые органы, в официальном тексте не называются и заменены «звездочками».

Заявление лидера вызвало возмущение филиппинских феминисток. В частности, борющаяся за права женщин организация «Габриэла» (Gabriela Women's Party) на своей странице в Facebook написала, что президент призывает «фашистов из Новой народной армии к кровавым нарушениям прав человека».

Известный скандальными высказываниями Дутерте ранее призывал полицейских убивать тех, кто оказывает им сопротивление при аресте.

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