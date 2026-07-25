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02:37, 25 июля 2026Россия

Лантратова раскрыла деталь удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Лантратова: Удары ВСУ по Старобельску не оставляли шанса на спасение
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) не оставляли студентам шанса на спасение. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

«Причем страшно то, что это было три волны дронов с разницей в 10-15 минут. То есть, пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись», — раскрыла деталь Лантратова.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, ее жертвами стали учащиеся.

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