В России оцненили слова Зеленского о готовности к миру

Депутат Госдумы Чемери сравнила слова Зеленского о мире со сказкой о мальчике и волках

Член комитета Государственной Думы по международным делам Роза Чемери сравнила президента Украины Владимира Зеленского с героем из сказки о мальчике и волках. Об этом сообщает ТАСС.

«Очередные заверения и обещания Зеленского о "готовности подписать мир с Россией" очень напоминают старую сказку о мальчике и волках, ложь о которых в итоге уничтожила самого мальчика», — заявила она.

По ее словам, украинский лидер, напуганный усиливающимся давлением извне, готов заявить что угодно.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Украине следует достичь мира в результате переговоров, чтобы лишить власти Владимира Зеленского. Политик отметил, что Зеленский пребывает «в шоке», в то время как усиливается недовольство украинцев.