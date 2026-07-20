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12:31, 20 июля 2026Мир

В США назвали потери Зеленского после достижения мира на Украине

Кортес: Украине нужно достичь мира на переговорах, чтобы лишить власти Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине необходимо достичь мира в результате переговоров, чтобы лишить власти украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес на своей странице в социальной сети X.

«Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а затем выборы, которые сменят этого коррумпированного автократа и положат конец несправедливой зависимости от американских налогоплательщиков», — написал он.

Политик отметил, что Зеленский пребывает «в шоке», в то время как усиливается недовольство украинцев.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство страны держит народ в условиях террора и репрессий. Он напомнил, что в стране происходит насильственная мобилизация, людей избивают и запугивают. Политик назвал это крайне жесткими мерами.

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