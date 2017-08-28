Дутерте призвал убивать сопротивляющихся аресту «идиотов»

Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал полицейских убивать тех, кто оказывает им сопротивление при аресте. Его слова предает Reuters.

«Ваш долг требует от вас сломить сопротивление человека, которого вы арестовываете.(...) Если они оказывают активное противодействие вы имеете право убить идиотов, это мой приказ», — заявил Дутерте. При этом филиппинский лидер напомнил, что все убийства, в том числе внесудебные расправы, запрещены.

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17 августа сообщалось, что в столице Филиппин Маниле стражи порядка за ночь расстреляли 25 человек, которых подозревали в наркоторговле. По словам официального представителя манильской полиции, старшего суперинтенданта Эрвина Маргарехо, всего было проведено 18 рейдов. При этом стражи порядка настаивают, что все погибшие стали жертвами собственной агрессивности: полиция стреляла на поражение исключительно в рамках самозащиты.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых «эскадронов смерти», которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении наркотиков.