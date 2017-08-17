В филиппинской столице за ночь расстреляли 25 предполагаемых наркоторговцев

В столице Филиппин Маниле стражи порядка за ночь расстреляли 25 человек, которых подозревали в наркоторговле. Об этом сообщает Channel News Asia.

По словам официального представителя манильской полиции старшего суперинтенданта Эрвина Маргарехо, всего было проведено 18 рейдов. При этом стражи порядка настаивают, что все погибшие стали жертвами собственной агрессивности: полиция стреляла на поражение исключительно в рамках самозащиты.

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В ночь с понедельника на вторник, 15 августа, филиппинские стражи порядка провели успешную операцию в провинции Булакан, уничтожив 32 подозреваемых наркоторговца. Полицейские также уверяли, что оружие применялось лишь для самозащиты. Президент Родриго Дутерте назвал акцию «удачной» и заявил: «Если бы мы могли убивать по 32 преступника ежедневно, возможно, нам бы удалось уменьшить проблемы, терзающие нашу страну».

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых «эскадронов смерти», которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении наркотиков.

