Во время антинаркотического рейда на Филиппинах убили мэра города и его жену

В результате полицейского рейда на Филиппинах были убиты мэр города Озамис Рейнальдо Пароджиног с супругой, а также еще пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Дочь Пароджинога, занимавшая пост вице-мэра города, взята под стражу. По данным агентства, градоначальник был включен президентом Родриго Дутерте в список политиков, причастных к распространению наркотиков. Сам мэр свою вину отрицал.

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Когда стражи порядка приехали, чтобы арестовать Пароджинога, телохранители политика открыли по ним огонь. В перестрелке, помимо мэра, погибли его охранники и родственники.

Город Озамис, население которого составляет 150 тысяч человек, находится на острове Минданао, где с 23 мая правительственные войска ведут бои с экстремистами из группировки «Мауте», присягнувшими на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.