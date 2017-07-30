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Во время антинаркотического рейда на Филиппинах убили мэра города и его жену

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В результате полицейского рейда на Филиппинах были убиты мэр города Озамис Рейнальдо Пароджиног с супругой, а также еще пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Дочь Пароджинога, занимавшая пост вице-мэра города, взята под стражу. По данным агентства, градоначальник был включен президентом Родриго Дутерте в список политиков, причастных к распространению наркотиков. Сам мэр свою вину отрицал.

Когда стражи порядка приехали, чтобы арестовать Пароджинога, телохранители политика открыли по ним огонь. В перестрелке, помимо мэра, погибли его охранники и родственники.

Город Озамис, население которого составляет 150 тысяч человек, находится на острове Минданао, где с 23 мая правительственные войска ведут бои с экстремистами из группировки «Мауте», присягнувшими на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как президент страны Родриго Дутерте вступил в должность. По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли около 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.

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A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
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