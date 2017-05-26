Филиппинские военные вступили в бой с террористами в городе Марави

Филиппинские военные атаковали боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в городе Марави на острове Минданао. Видео публикует BFMTV. Как сообщает Reuters в результате боев был уничтожен 31 боевик. Потери правительственных сил составили 11 человек убитыми. Жертвами среди мирного населения стали по меньшей мере 10 местных жителей.

Исламисты захватили город с население 200 тысяч человек 23 мая. В тот же день президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении в регионе чрезвычайного положения.