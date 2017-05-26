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Филиппинские военные вступили в бой с террористами в городе Марави

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Филиппинские военные атаковали боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в городе Марави на острове Минданао. Видео публикует BFMTV. Как сообщает Reuters в результате боев был уничтожен 31 боевик. Потери правительственных сил составили 11 человек убитыми. Жертвами среди мирного населения стали по меньшей мере 10 местных жителей.

Исламисты захватили город с население 200 тысяч человек 23 мая. В тот же день президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении в регионе чрезвычайного положения.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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