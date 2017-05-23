Встречу Путина и Дутерте экстренно перенесли

Президент России Владимир Путин встретится со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте 23 мая, а не 25-го, как планировалось ранее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о том, отменена ли встреча лидеров двух стран, официальный представитель Кремля ответил отрицательно. «Она состоится сегодня», — сказал он.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что президент Филиппин сократил визит в Москву. Причины не называются. Вместе с тем 22 мая Дутерте распорядился ввести военное положение в провинции Минданао, где военнослужащие страны ведут бои с членами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»), пишет агентство.

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Филиппинский лидер прибыл в Москву накануне поздно вечером. По данным РИА Новости, его самолет в столичном аэропорту встречал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и представители филиппинской стороны. Планировалось, что Дутерте пробудет в России до 26 мая.

О том, что Владимир Путин примет его в Кремле 25 мая, стало известно в минувшую пятницу. Российский лидер пригласил коллегу посетить Москву в ходе саммита АТЭС, который прошел в ноябре прошлого года в Перу.

Президент Филиппин известен своими резкими высказываниями. Он называл бывшего американского президента Барака Обаму сыном шлюхи, генсека ООН Пан Ги Муна — дураком, а также посылал к черту Евросоюз.