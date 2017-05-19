Путин примет испугавшегося российских холодов Дутерте в Кремле

Президент России Владимир Путин 25 мая проведет в Москве переговоры с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предполагается обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

По итогам визита Дутерте будет принято совместное заявление, а также подписан ряд документов.

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Ранее в филиппинском МИД заявили, что рассматривают этот визит как признак «общего сильного стремления расширять и укреплять двусторонние отношения», передает РИА Новости.

Путин и Дутерте встречались 19 ноября во время саммита АТЭС в Перу. Президент Филиппин осудил политику стран Запада, которые «пытаются нападать на маленькие страны и запугивать их». Российский лидер, в свою очередь, поздравил коллегу с победой на выборах и пригласил посетить Россию.

«Президент Путин в ходе нашей встречи сказал: "Ждем вас в России". На что я ответил: "Большое спасибо, господин президент, но прямо сейчас не могу, поскольку я не выношу холодов". Если бы я оказался в России сейчас, то умер бы на месте, наверное», — рассказал Дутерте после встречи.

Дутерте известен своими резкими высказываниями. Он называл бывшего президента США Барака Обаму сыном шлюхи, генсека ООН Пан Ги Муна — дураком, а также посылал к черту Евросоюз.