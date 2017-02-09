В МИД назвали сроки возможного визита Дутерте в Москву

В Москве ожидают, что президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию ближе к лету. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил замглавы МИД России Игорь Моргулов.

«У президента Дутерте есть приглашение посетить Россию в этом году. Надеюсь, оно будет реализовано в теплое время года», — заявил дипломат.

В начале декабря прошлого года в Москву приезжал министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясая, который провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Тогда Ясая отметил, что Дутерте может посетить Москву весной 2017-го.

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28 ноября 2016 года президент Филиппин пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на российские холода: «Президент Путин в ходе нашей встречи сказал: "Ждем Вас в России". На что я ответил: "Большое спасибо, господин президент, но прямо сейчас не могу, поскольку я не выношу холодов". Если бы я оказался в России сейчас, то умер бы на месте, наверное», — рассказал тогда филиппинский лидер.

Путин и Дутерте провели переговоры 19 ноября. Филиппинский лидер осудил политику стран Запада, которые «пытаются нападать на маленькие страны и запугивать их».