Дутерте рассказал о лицемерии США и честности России и Китая

США — лицемерны, а полагаться можно только на слова России и Китая. Об этом президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в интервью российским СМИ, его слова передает РИА Новости.

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«Там [в США] левая рука не знает, что делает правая, так что всегда будут проблемы, недопонимания и если не ненависть, то неприязнь друг к другу», — пояснил он свое высказывание. Он привел пример: если Манила решит купить у Вашингтона оружие для борьбы с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГ), то даже если президент США даст добро на сделку, Конгресс или Госдепартамент могут ее заблокировать.

«Если образ действий таков, я не буду просить о помощи, стоя на коленях. Я не буду просить о пощаде. Я обращусь к России. Объясню [президенту РФ Владимиру] Путину и [премьер-министру РФ Дмитрию] Медведеву в очень короткой беседе, что у меня проблема с ИГ и экстремистами в моей стране», — резюмировал Дутерте. Он также сообщил, что в случае ухудшения ситуации с ИГ будет рассматривать возможность заключения военного союза с Москвой или Пекином.

17 ноября 2016 года лидер Филиппин поведал, что был бы готов принять новый мировой порядок, созданный Китаем и Россией. «Я вам вот что скажу: если бы Китай и Россия решили создать новый мировой порядок, я был бы первым, кто к нему присоединился, — пояснил он. — Не нужно думать, что если что-то создала Америка, то это непременно хорошо».