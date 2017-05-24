На Филиппинах боевики взяли в заложники священника и прихожан церкви

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), атаковавшие город Марави на филиппинском острове Минданао, захватили в заложники католического священника и около 10 прихожан. Об этом сообщает The Independent.

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Президент Конференции католических епископов Филиппин архиепископ Сокрейтс Виллегас заявил, что исламисты угрожают убить заложников, «если противостоящие им правительственные силы не будут отозваны». Священник обратился к филиппинцам с просьбой молиться за пленников, а к правительству — сделать все возможное для обеспечения безопасности и освобождения заложников.

22 мая президент Филиппин Родриго Дутерте в связи с масштабной атакой террористов распорядился ввести военное положение в провинции Минданао, а также экстренно прервал визит в Россию и вернулся на родину.

«Если нужно ввести военное положение на год, это будет год. Если [удастся ограничиться] месяцем, то я был бы счастлив. Для моих соотечественников это не слишком страшно. Я еду домой. Когда я вернусь, я буду решать эту проблему», — заявил Дутерте в специальном видеообращении.

На ряде южных филиппинских островов действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность ИГ.