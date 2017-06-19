Филиппинские военные захватили у исламистов наркотики на пять миллионов долларов

Филиппинские военные во время штурма города Марави захватили наркотики на пять миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отбив у исламистов очередной дом, солдаты нашли на кухне четыре автомата и 11 мешков «шабу» — так на Филиппинах называют метамфетамин. «Эта находка подтвердила наши предположения, что террористы участвуют в незаконной торговле наркотиками», — объяснил командующий силами западного района провинции Минданао генерал-майор Карлито Галвес.

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Ранее на одной из оставленных боевиками позиций солдаты нашли мешки с банкнотами и чеками на общую сумму 1,6 миллиона долларов. После этого президент Родриго Дутерте заявил, что исламисты, захватившие Марави, получают поддержку от наркобаронов Минданао.

Город Марави был захвачен боевиками, присягнувшими на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), 23 мая. Исламисты укрепили город, разместили склады оружия, боеприпасов и продовольствия в подвалах, туннелях и мечетях. Уже почти месяц правительственные силы ведут бои, пытаясь освободить этот населенный пункт. По данным военных, к настоящему моменту погибли 257 исламистов, 62 солдата и 26 мирных жителей.