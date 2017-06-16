Власти Филиппин опровергли ликвидацию боевика из Чечни

Власти Филиппин опровергли информацию об уничтожении во время антитеррористической операции на юге страны боевика-выходца из России. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Маниле.

«Официальные власти опровергли ранее распространенную информацию об уничтожении в городе Марави на острове Минданао 1 июня некоего "чеченца". По уточненным данным, выходцев из России среди террористов, ликвидированных в ходе антитеррористической операции на юге республики, не было», — рассказали представители посольства агентству.

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1 июня министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что в городе Марави были ликвидированы восемь иностранцев, воевавших на стороне боевиков-исламистов. Среди них оказались саудовцы, малайзийцы, индонезийцы, йеменцы и чеченцы. Позже замминистра обороны страны Рикардо Дэвид подтвердил ТАСС информацию об убитом в стране боевике из Чечни.