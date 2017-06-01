На Филиппинах рассказали о ликвидации исламистов из Чечни на юге страны

Восемь иностранцев, воевавших на стороне боевиков-исламистов, были ликвидированы в городе Марави, расположенном на юге Филиппин. Среди них саудовцы, малайзийцы, индонезийцы, йменцы и чеченцы. Об этом заявил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, передает Reuters.

По его словам, все они были убиты на прошлой неделе.

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Лорензана добавил, что в боях по захвату города участвовали около 500 боевиков. Из них в течение недели были ликвидированы 95 экстремистов, также погибли 25 солдат и 19 мирных жителей.

По данным министра, в городе могут оставаться от 50 до 100 боевиков, передает РИА Новости.

Бои между повстанцами и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в тот же день с визитом в Москву, ввел в регионе военное положение. Из-за этих событий его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была экстренно перенесена. Террористы начали наступление на Марави 23 мая.

На некоторых южных филиппинских островах действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. В 2014 году присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).