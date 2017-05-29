На Филиппинах в боях между армией и боевиками ИГ погибли 100 человек

Жертвами столкновений между филиппинскими военными и аффилированными с «Исламским государством» (ИГ; запрещено в России) боевиками, атаковавшими город Марави (остров Минданао) 23 мая, стали не менее 103 человека. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает телеканал CNN.

Между тем BBC News, ссылаясь на представителей правительственных сил, сообщает, что военным удалось практически полностью вернуть контроль над Марави. Тем не менее бои продолжаются, есть информация о том, что многие местные жители находятся в заложниках. В их числе католический священник и несколько прихожан, которые были захвачены 24 мая.

По словам генерала Реституто Падильи (Restituto Padill), в городе до сих пор действуют от 40 до 50 вооруженных террористов. Однако он признал, что это число может увеличиться.

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Бои между повстанцами и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в тот же день с визитом в Москву, ввел в регионе военное положение. Из-за этих событий его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была экстренно перенесена. Террористы начали наступление на Марави 23 мая.

На некоторых южных филиппинских островах действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. В 2014 году присягнула на верность ИГ.