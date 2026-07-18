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18:21, 18 июля 2026Россия

ВСУ нанесли массированные удары по гражданским объектам в российском городе

ВСУ нанесли массированные удары по гражданским объектам в Энергодаре
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Администрация Энергодарского городского округа / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по гражданским объектам в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации российского города Максима Пухова.

«Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости», — заявил чиновник.

Он добавил, что из-за постоянных ударов в городе наблюдаются перебои с электричеством, а после атаки в пятницу, 17 июля, остановлена подача воды. Кроме того, повреждены или полностью уничтожены 20 объектов торговли. Пухов заявил, что действия ВСУ направлены на усложнение жизни горожан и нарушение работы инфраструктуры Энергодара. В этих условиях городские службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру.

Он отметил, что администрация города находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями. «Уже принимаются дополнительные меры по стабилизации ситуации, обеспечению города необходимыми ресурсами и поддержке жителей», — подытожил Пухов.

Ранее сообщалось, что Энергодар оказался обесточен после атак ВСУ. При этом директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что станция продолжает работать в безопасном режиме.

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