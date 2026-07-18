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13:49, 18 июля 2026Россия

Российский город оказался обесточен после атаки ВСУ

РИА Новости: Энергодар оказался без электро- и водоснабжения после атак ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Энергодар в Запорожской области оказался полностью обесточен после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации российского города.

«Ситуация в Энергодаре остается сложной. В городе отсутствуют электро- и водоснабжение, профильные службы работают над восстановлением», — рассказал собеседник российского информационного агентства.

При этом директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что станция продолжает работать в безопасном режиме. «Безопасность эксплуатации станции обеспечивается, радиационный фон остается в норме», — сказала она.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре. Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе, что вызвало пожар, который полностью уничтожил здание.

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