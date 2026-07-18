Российская семья погибла в ДТП в Тамбовской области. Видео трагедии публикует Telegram-канал Mash.
В автомобиле BMW X5 находились 44-летний отец, 41-летняя мать и двое сыновей — шести и девяти лет. В результате столкновения все члены семьи скончались на месте.
По предварительной информации, водитель ехал на высокой скорости и, нарушив правила обгона, врезался во встречный грузовик.
Известно, что в текущем году водителя BMW 30 раз штрафовали за превышение скорости.
В апреле брат главы Башкирии погиб в ДТП. Ришату Хабирову было 68 лет. У Радия Хабирова остался еще один брат.