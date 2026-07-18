Российская семья погибла в ДТП в Тамбовской области

Российская семья на BMW X5 врезалась в грузовик и погибла в Тамбовской области

Российская семья погибла в ДТП в Тамбовской области. Видео трагедии публикует Telegram-канал Mash.

В автомобиле BMW X5 находились 44-летний отец, 41-летняя мать и двое сыновей — шести и девяти лет. В результате столкновения все члены семьи скончались на месте.

По предварительной информации, водитель ехал на высокой скорости и, нарушив правила обгона, врезался во встречный грузовик.

Известно, что в текущем году водителя BMW 30 раз штрафовали за превышение скорости.

В апреле брат главы Башкирии погиб в ДТП. Ришату Хабирову было 68 лет. У Радия Хабирова остался еще один брат.